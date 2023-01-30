“الحافلة الذكية”.. مشروع لتوعية كبار السن بالتعامل مع “تطبيقات الموبايل”

دشّن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، مشروع "الحافلة الذكية"، لتمكين كبار السن من التعامل مع التقنيات الحديثة التي أطلقتها مجموعة "STC" بالتعاون مع شركة "هواوي".

واستقبل أمير الرياض في مكتبه بقصر الحكم، اليوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة "STC"، المهندس عليان بن محمد الوتيد، وعددًا من التنفيذيين في المجموعة والشركة، حيث استمع إلى شرح عن المشروع، الذي يهدف إلى توعية كبار السن بالتعامل مع التقنيات الحديثة، واستخدم أهم تطبيقات الهاتف المحمول، لمساعدتهم على الحصول على الخدمات، ورفع الوعي حول استخدام الإنترنت والحماية من جرائم الاحتيال.

ويساند المشروع الذي يمتد على مدار 3 سنوات كبار السن، للتعرف على أهم المهارات والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال حافلات ذكية تجوب عددًا من محافظات المملكة، وتشمل المرحلة الأولى من رحلة الحافلة محافظات وقرى القويعية، والدوادمي، وعصماء، وشقراء، وروضة سدير، والخرج، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، بهدف الوصول إلى أكثر من ألف مستفيد من كبار السن، لإثراء معارفهم وتمكينهم في المجال الرقمي، وسيواصل المشروع طوال فترة عمله عقد ورش العمل والجلسات الاستشارية مع المستفيدين.

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بمستويات التقنية والخدمة الاجتماعية التي يقدمها المشروع وبرامج التعليم والوعي، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في هذه الأعمال.

فيما قدم "الوتيد" شكره لأمير منطقة الرياض، على دعمه واهتمامه للمشاريع والمبادرات الاجتماعية في المنطقة، ودوره في تعزيز أهدافها وتعظيم الأثر لها.