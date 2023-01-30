الأرصاد يحذر من تقلبات جوية في #مكة لمدة 5 أيام#عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية على منطقة منطقة مكة المكرمة، من اليوم الإثنين حتى الجمعة المقبل.

وأوضح "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، إنه يتوقع حدوث رياح سطحية مثيرة للغبار في مكة، من اليوم الإثنين وحتى الجمعة المقبل.

وأضاف أن ذلك سيصاحبه عواصف ترابية تؤدي انعدام أو شبه انعدام في الرؤية، وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية، لتصل إلى أكثر من مترين ونصف المتر.

وتوقع المركز أيضاً هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على كل من العاصمة المقدسة، وجدة، ورابغ، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص، وبحرة.