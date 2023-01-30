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بعدة تخصصات.. #سار توفر #وظائف_شاغرة

متابعات _ الوئام
30 يناير 2023 · < 1 minute
الشركة السعودية للخطوط الحديدية
الشركة السعودية للخطوط الحديدية

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والمالية والهندسية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف.

الوظائف المتاحة
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية أن المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُحلل استثمار أول.

2- أخصائي أول إدارة الأداء.

3- أخصائي تدقيق السلامة والتفتيش‏.

4- مُحلل تخطيط أول.

التقديم على الوظائف
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا