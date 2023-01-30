بعدة تخصصات.. #سار توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) عن توفر وظائف شاغرة في التخصصات الإدارية والمالية والهندسية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) وظائف.
الوظائف المتاحة
وأوضحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية أن المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُحلل استثمار أول.
2- أخصائي أول إدارة الأداء.
3- أخصائي تدقيق السلامة والتفتيش.
4- مُحلل تخطيط أول.
التقديم على الوظائف
لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة): هنا