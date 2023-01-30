النصر يجهز #رونالدو وألفارو لمواجهة #الفتح

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر ، حضر فى عيادة النادي برفقة الإسباني ألفارو جونزاليس لاعب خط الوسط، لتأهيلهما من الإصابات التي تعرَّضا لها.

وأكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن رونالدو نفذ بعد الجلسات العلاجية تمارين لياقة بدنية خفيفة في صالة النادي، تحت إشراف المعد البدني، فيما اكتفى المدافع الإسباني بالوجود داخل العيادة الطبية. وزادت الصحيفة، وتعرَّض النجم البرتغالي إلى إصابة عبارة عن كدمة في مفصل القدم، خلال مباراة الاتحاد الماضية في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، لكنها لن تعيقه عن المشاركة في لقاء الفتح، الجمعة المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن ألفارو يواصل برنامجه التأهيلي، الذى يستمر 5 أيام، بعد أن عاودته الآلام قبل مواجهة الاتحاد بـ 24 ساعة.