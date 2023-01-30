ريال_مدريد يصطدم بفريق #برشلونة في #كأس_ملك_إسبانيا

أسفرت قرعة كأس ملك إسبانيا، عن مواجهة قوية بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي البطولة.

فيما يلتقي فريق أوساسونا بنظيره أتلتيكو بيلباو في الدور ذاته، بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا هذا الموسم.

ومن المُنتظر أن تُقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياجو بيرنابيو الخاص بريال مدريد على أن تُقام مباراة العودة على ملعب كامب نو معقل البارسا.

وكان من المفترض أن يتم إقامة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة يوم 8 أو 9 فبراير المقبل فيما تقام مباارة الإياب الأول أو الثاني من شهر مارس ولكن سيتم تأجيل المباراتين بسبب مشاركة ريال مدريد في كأس العالم للأندية.