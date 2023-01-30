25 صفقة حصيلة الميركاتو الشتوي فى #الدوري_السعودي

انتهت فترة الانتقالات الشتوية فى الدوري السعودي ، حيث أعلنت 7 أندية من الدوري تعاقدات مع لاعبين من أصل 16 ناديا بانتقال 25 لاعبا (12 محليا - 13 أجنبيا).

وغابت 9 أندية عن التسجيل هى الاتحاد والهلال بسبب الحرمان من التعاقدات، والتعاون، الرائد، الطائي، الوحدة، ضمك، الفيحاء، والاتفاق.

وأعلن النصر عن صفقة التاريخ للدوري السعودي بعد تعاقده مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، كما وقع مع الحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي والظهير الأيمن نواف بوشل.

فيما عزز الباطن صفوفه بالتعاقد مع 7 لاعبين، بعد أن تم حرمانه من فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع التعاقد مع اللاعبين، حيث تعاقد 6 لاعبين أجانب الحارس وزن جاري والكانجولي آندريه بوكيا والكولومبي آندريس روا والأورجوياني رينزو لوبيز والغاني موداسيرو سالفيو، كما أعلنت انضمام عبدالله اليوسف بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من الفتح.

وأيضا 4 صفقات لفريق العدالة بالتعاقد مع نواف الصبحي والبرتغالي بيدرو وجينيو والسويدي ماركوس إنتونسون والسلوفيني ديفيد تيجانيش. فيما أعلن الخليج تعاقده مع البرتغالي بيدرو أمارال وفابيو مارتينيز وأحمد الزين قادماً من نادي ضمك.

كما أعلن الفتح تعاقده مع نجم برشلونة السابق كريستيان تيلو وسعيد باعطيه وخالد الغنام بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادماً من النصر.

وأيضا أبها أعلن تعاقده مع 3 لاعبين محليين محمد القحطاني وعبدالرحمن العلوي وناصر العمران.

وأخيراً الشباب ضم صفقتين قبل انتهاء الفترة الشتوية بساعات وقع مع لاعب الفتح ماجد كنبة والنجم الدولي رياض شراحيلي من نادي أبها.