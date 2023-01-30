الكويت.. تحقيقات مع المتورطين في ظاهرة “#غش_الامتحانات”

انتهجت وزارة التربية في دولة الكويت، عدة إجراءات فعلية على أرض الواقع قبل فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بناء على خطة عمل ممنهجة لمحاربة ظاهرة الغش، وبادرت الوزارة بخطوات جادة وحازمة من خلال مخاطبة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، للعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية المشبوهة التي تخل بسير الامتحانات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد الوهيدة: إن وزارة التربية ماضية في تطبيق سياستها الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات، وعملت من خلال كافة الوسائل المتاحة لاجتثاث ظاهرة الغش والقضاء عليها.

وأكد: إذا ثبت فعلياً، بعد ما تسفر عنه نتائج التحقيق الجنائي، ضلوع أي شخص من منتسبي الوزارة في القضية أياً كان منصبه أو مسماه الوظيفي، ستطبق عليه الإجراءات القانونية، وكذلك الأمر بالنسبة للطلبة.

وثمن التعاون المثمر والبناء مع وزارة الداخلية، وما قامت به من سرعة في التحرك والقبض على القائمين والمشاركين في تلك المواقع، وحفاظاً على سرية التحقيقات التي ما زالت مستمرة، بحضور ومتابعة حثيثة من قياديي وزارة التربية.