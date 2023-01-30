تشافي يوافق على رحيل مدافع #برشلونة

وافق تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على رحيل أحد لاعبي الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة برشلونة كانت ترفض إجراء مفاوضات مع سبورتنج لشبونة بشأن رحيل هيكتور بيليرين، قبل الحصول على موافقة المدرب تشافي هيرنانديز.

وأشارت الصحيفة الإسباني إلى أن تشافي منح إدارة برشلونة الضوء الأخضر لانتقال بيليرين إلى ناد جديد هذا الشهر.

وجاء ذلك بعد أن أجرى تشافي اجتماعا مع اللاعب الإسباني، وقال للإدارة "وافقت على رحيله حتى يستمتع بلعب كرة القدم".

ووجه تشافي الشكر إلى بيليرين خلال الاجتماع، ووعده بعدم وضع أي عقبات أمام رحيله عن برشلونة.