مواعيد مباريات دور نصف النهائي من بطولة #كأس_ملك_إسبانيا

أجري الاتحاد الإسباني، قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الجاري 2022-2023، بعد تأهل 4 أندية من الدور ربع النهائي.

اسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، عن وقوع ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو جديد بعد المباراة الأخيرة التي جمعتهما 15 يناير في نهائي كأس السوبر الإسباني.

كما أوقعت قرعة الدور قبل النهائي بكأس الملك، عن صدام قوي بين فريق أتلتيك بيلباو وأوساسونا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 8 فبراير بملعب "سانتياجو برنابيو"، فيما تلعب جولة الإياب أول مارس بملعب "سبوتيفاي كامب نو".

بينما تلعب مباراة الذهاب بين أوساسونا وأتلتيك بيلباو يوم 18 فبراير المقبل، فيما تقام مباراة الإياب يوم 2 مارس المقبل.