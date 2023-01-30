تتيح الإقامة والعمرة وزيارة المسجد النبوي.. إطلاق تأشيرة جديدة لدخول #السعودية #عاجل

أعلنت وزارة الخارجية إطلاق خدمة إصدار تأشيرة المرور للزيارة، وذلك للقادمين جواً، إلكترونيًا وبشكل فوري ومجاني.

وذكرت الخارجية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن هذه التأشيرة تصدر بشمكل فوري ومجاني مع تذكرة السفر، وتتيح للمستفيد الإقامة في المملكة 4 أيام، وتمتد صلاحيتها إلى 3 أشهر.

ويحق لحاملي هذه التأشيرة: التنقل في المملكة وحضور الفعاليات السياحية، وأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وتتضمن آلية الحصول على التأشيرة: حجز تذكرة السفر ورفع طلب التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية للخطوط السعودية وطيران "ناس"، ومعالجة وإصدار التأشيرة إلكترونياً بشكل فوري من خلال المنصة الموحدة للتأشيرات في وزارة الخارجية، ثم إرسال التأشيرة بعد إصدارها إلى البريد الإلكتروني للمستفيد.