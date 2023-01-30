سائقة السباقات ريم العبود: سعيدة بتجربة القيادة الأولى لـ “سيارات الجيل الثالث للفورميلا اي” 

تشهد منافسات "كور الدرعية إي بري 2023م" المشاركة الأولى لسيارات الجيل الثالث، ضمن سباقات الموسم التاسع من بطولة العالم "إي بي بي فورمولا إي"، بمشاركة 11 فريقاً، يمثلهم 22 سائقاً، في الرياضة الكهربائية صديقة البيئة، وقد اعربت سائقة السباقات ريم العبود عن سعادتها بالتجربة، وقالت : "التطور كبير جدا بالجيل الثالث من جميع النواحي ، خفة الوزن - قوة المكابح - زيادة السرعة - والانسيابية رائعة" سعيدة جدا بهذه الفرصة وفخورة بأني امارس شغفي على ارض الوطن، نحن اليوم محظوظون جدا برؤية 2030، التي ستحقق تطلعات وطموح العديد من الشباب في مجالات عدة وليست فقط قيادة السيارات.

يذكر ان فورمولا إي والاتحاد الدولي للسيارات قد أعلنا العام الماضي وبصورة رسمية، عن "Gen3" الجيل الثالث من سيارات سباق الفورمولا إي، وذلك في موناكو، والتي تعد أول سيارةِ سباق في العالم يتم تصميمها وتطويرها خصيصاً لسباقات الشوارع، حيثُ ستكون تجربتها الأولى على حلبة الدرعية، والتي يبلغُ طولها 2.49 كلم، بإجمالي 21 منعطفاً.