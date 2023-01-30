تنبيه من أمانة #العاصمة_المقدسة لمتعهدي الإعاشة في الحج

دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء، عموم الشركات والمؤسسات وأصحاب المطابخ المتخصصين في التموين والإعاشة الراغبين في تقديم خدمات التغذية والتموين والإعاشة لموسم حج 1444هـ، إلى ضرورة تحديث بياناتهم عبر منصة مركز معلومات الإعاشة بالأمانة عبر الرابط التالي: "cic-eportal.com"، تمهيداً لبدء استقبال الطلبات، وذلك في اطار الاستعدادات لموسم الحج، وبهدف تقديم خدمات مميزة وبجودة عالية.

وأوضحت الأمانة إنه سيتم استقبال الطلبات بعد استيفاء المتطلبات واستكمال الإجراءات التي تخول اصحاب تلك المنشآت تقديم خدمات الإعاشة والتموين خلال موسم الحج، ولضمان اختيار أفضل المؤسسات المتخصصة.

وبينت أن ذلك يأتي من خلال حرص الأمانة على تقديم وجبات الإعاشة لضيوف الرحمن بالطرق الصحية الآمنة، ووفق أعلى معايير الجودة في تطبيق شروط سلامة التغذية، وبما يتوافق مع متطلبات ومعايير المنظمات العالمية.