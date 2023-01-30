الأرصاد يحذر من أمطار وسيول ورياح وبرد على 3 مناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من مناطق المملكة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وذكر "الأرصاد" عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أنه يتوقع سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على كل من "الوجه – أملج" في منطقة تبوك، من العاشرة مساء اليوم، حتى الواحدة من ظهر غداً الثلاثاء.

وبَين أن هذه الحالة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

كما توقع "الأرصاد" نفس الحالة المطرية على كل من: "تبوك- تيماء"، من العاشرة مساء اليوم حتى الثالثة عصر غداً الثلاثاء.

وتضمنت توقعات المركز سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، على: "العلا- خيبر- العيص" في المدينة المنورة، من العاشرة مساء اليوم حتى الرابعة بعد عصر غداً الثلاثاء.

وتوقع نفس الحالة على كل من: "الحناكية- المدينة المنورة"، لكن من السادسة صباح غداً الثلاثاء حتى الثامنة مساء نفس اليوم.

وفي الجوف، توقع المركز سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية، على كل من: "دومة الجندل- سكاكا"، وذلك من الخامسة والنصف مساء اليوم، حتى الواحدة ظهر غداً الثلاثاء.