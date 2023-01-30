رويترز: #أوبك+ تبقي على سياستها النفطية في اجتماع أول فبراير

قال مندوبان من أوبك+ لرويترز اليوم الاثنين: إنه من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في المجموعة بالإبقاء على السياسة النفطية الراهنة في اجتماعها المزمع هذا الأسبوع.

ويجتمع وزراء مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في أول فبراير شباط الساعة 1100 بتوقيت جرينتش عبر الإنترنت. ومن الممكن أن تدعو إلى عقد اجتماع كامل لأوبك+ إذا تطلب الأمر.

وكان من المقرر أن يكون اجتماع لجنة المراقبة متابعة لاجتماع كان مزمعا للجنة الفنية المشتركة بأوبك+ في 31 يناير، لكن ثلاثة مصادر في أوبك+ أبلغت رويترز اليوم الاثنين بإلغاء الاجتماع الأول.