فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الصيني العلاقات المشتركة

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية تشين جانج.

وفي بداية الاتصال هنأ وزير الخارجية وزير الخارجية الصيني بمناسبة توليه مهام عمله وزيراً لخارجية جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.