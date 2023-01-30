الهلال يعلن قائمة #كأس_العالم_للأندية

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لبفريق الهلال، القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التى ستقام خلال الأيام القليلة الماضية في المغرب بصفته ممثلاً عن قارة آسيا.

وجاءت قائمة الهلال في كأس العالم للأندية كالتالي: "عبد الله المعيوف، حبيب الوطيان، محمد العويس، جانج هيون سو، علي البليهي، معاذ فقيهي، محمد جحفلي، خليفة الدوسري، سعود عبدالحميد، متعب المفرج، عبد الله عطيف، أندري كاريلو، سالم الدوسري، مصعب الجوير، محمد كنو، جوستافو كويلار،محمد القحطاني، محمد الخيبري، ناصر الدوسري، ميشيل ديلجادو، موسى ماريجا، لويسيانو فييتو، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، أوديون إيجالو".

وتأكد غياب الثنائي محمد البريك وحمد اليامي عن المغادرة مع الفريق العاصمي إلى المغرب بسبب الإصابة، حيث يستكملا برنامجيهما التأهيليين في مقر الناد، بالإضافة الى نجم الفريق سلمان الفرج بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية.