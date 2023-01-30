ريال_مدريد يسعى لتحقيق رقم قياسي في #كأس_العالم_للأندية بمشاركة تاريخية

يسعى ريال مدريد المرشح الأكبر لتحقيق رقم قياسي بحصد لقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة، والحفاظ على تفوق أوروبا على أمريكا الجنوبية، ويبدو الميرنجي الذي أحرز اللقب في 2014، ثم توج 3 مرات متتالية خلال الفترة 2016-2018، في طريقه لمواجهة فلامنجو البرازيلي في النهائي، لكن كلاهما يجب أن يتجنب المفاجآت في نصف النهائي أولاً، وقبل خوض النهائي في الرباط في 11 فبراير.

وتوجت الأندية الأوروبية باللقب في النسخ التسع الأخيرة من البطولة، وفرضت سيطرتها منذ 2012 عندما تغلب كورنثيانز البرازيلي على تشيلسي في النهائي في اليابان في تفوق نادر لأمريكا الجنوبية.

ويظهر بطل أوروبا وبطل كأس ليبرتادوريس مباشرة في نصف النهائي، لكن المسابقة تنطلق الأربعاء عندما يلتقي الأهلي مع أوكلاند سيتي في طنجة في مباراة الافتتاح.

وسيتم استخدام البطولة لتجربة المزيد من التعديلات على نظام حكم الفيديو المساعد، وسيشرح الحكام ولأول مرة أسباب قرارات حكم الفيديو للمشجعين في الملعب وللمتابعين عبر التلفزيون، لكن المحادثات بين أفراد الطاقم خلال مناقشة القرار ستبقى سرية.

وربما تكون هذه النسخة الأخيرة أو قبل الأخيرة بالنظام الحالي، بعدما قرر "فيفا" إقامة بطولة موسعة بمشاركة 32 فريقاً في 2025.

وتسيطر الأندية الأوروبية الكبرى على قائمة الأكثر تتويجا بلقب بطولة كأس العالم للأندية، وذلك قبل انطلاق النسخة رقم 19 فى المغرب خلال شهر فبراير المقبل، وتحديدا فى الفترة من 1 إلى 11 من الشهر ذاته.