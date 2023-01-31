تقي من #الزهايمر.. استشاري يكشف عن فوائد تناول الشكولاتة الداكنة

كشف الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، عن فوائد الشكولاتة الداكنة، مؤكدًا أنها ليست حلوى شهية فقط، بل عنصر أساسي في النظام الغذائي الصحي، لا يمكن الاستغناء عنه.

وأرجع الطبيب الروسي السبب في ذلك إلى أن الشوكولاتة تحتوي على كمية هائلة من المواد النشطة بيولوجيا، وأنه يجب تناول الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على ما لا يقل عن 70 بالمئة من الكاكاو، حيث يكفي تناول قطعة صغيرة منها في اليوم فقط وليس لوح كامل.

وأوضح أن تناول الشكولاتة الداكنة يحسن المزاج، وكذلك بها مواد تخفف السعال، كما أنها تقوي الأوعية الدموية، لذلك هي ضمن النظام الغذائي للوقاية من مرض الزهايمر، بحسب "روسيا اليوم".

وأشار إلى أن الشوكولاتة تنشط وتنعش، ولأنها مصدر للكافيين، حيث تحتوي على نسبة أقل بقليل مما في القهوة والشاي.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وارتفاع مستوى ضغط الدم يمكنهم تناولها.