رغم استمرار الحرب في #أوكرانيا ..”#النقد_الدولي” يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري #عاجل

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الأولى منذ عام، مع إنفاق أمريكي أكثر مرنة، وإعادة فتح الصين لدعم الطلب في مواجهة سلسلة من المخاطر.

ومن المرجح أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% في عام 2023، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن التوقعات في أكتوبر، حسبما أفاد الصندوق اليوم الثلاثاء، في تحديث ربع سنوي لتوقعاته الاقتصادية العالمية.

ويمثل هذا تباطؤاً من نمو بنسبة 3.4% في عام 2022، لكن الصندوق توقع أن يصل النمو إلى أدنى مستوياته هذا العام، وأن يتسارع إلى 3.1% في عام 2024.

وتوقع الصندوق تباطؤ زيادات أسعار المستهلكين العالمية إلى 6.6% في عام 2023، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر، بعد 8.8% في عام 2022، كما توقع مزيداً من التباطؤ إلى 4.3% في عام 2024.