اقتصاد #المملكة يحقق نموا بنسبة 8.7% في 2022.. الأعلى خلال 11 عاما #عاجل

حقق الاقتصاد السعودي، نموًا بمعدل 8.7 % خلال عام 2022، ونمو 5.4% في الربع الرابع، وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للاحصاء.

ويعد هذا النمو خلال 2022 هو الأعلى خلال 11 عاما أو منذ عام 2011 البالغ 10 في المائة.

وبذلك يتجاوز التوقعات المحلية والدولية، حيث توقعت وزارة المالية السعودية نموه 8.5 في المائة.

ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 5.4 في المائة خلال الربع الرابع من العام الجاري على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

ونمو الربع الرابع على أساس سنوي هو النمو السابع على التوالي منذ الربع الثاني من 2021 .

كان الاقتصاد السعودي قد انكمش سبعة فصول متتالية بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، من ثم عاود النمو اعتبارا من الربع الثاني 2021 بنسبة 1.9 في المائة، ثم 7 في المائة في الربع الثالث، و6.7 في المائة في الربع الرابع.

كما نما الناتج المحلي السعودي 9.9 في المائة في الربع الأول 2022، و12.2 في المائة في الربع الثاني و8.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته.

ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين: القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي، يشمل القطاعين الخاص والحكومي.

ونتج النمو في الاقتصاد السعودي في الربع الرابع 2022 على أساس سنوي نتيجة نمو الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 6.1 في المائة بالتزامن مع ارتفاع الانتاج.

كما نما القطاع غير النفطي 6.2 في المائة، والقطاع الحكومي 1.8 في المائة.