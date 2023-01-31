طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء.

وقال المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 5 درجات مئوية.، فيما سجلت القريات 6 درجات مئوية، وأبها 8 درجات مئوية.

وأشار إلي أن درجة الحرارة في سكاكا والطائف سجلت 10 درجات مئوية.

وتوقع المركز أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة،حائل،القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية,في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة,كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: