الأرصاد تنبه أهالي #الطائف و #ميسان #أمطار رعدية حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً عن تكون أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة برياح سطحيه نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً .

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها، وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.