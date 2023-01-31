تعرف على شرط تسجيل الطالب الجامعي كمستقل في #حساب_المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص) وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة "إيجار" دون الحاجة لإرفاق مستند.
وأضاف البرنامج ردًّا على استفسار أحد الطلاب الجامعيين حول إمكانية التسجيل بشكل مستقل؛ أنه في حال عدم توفر مستند لإثبات استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب؛ يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.
وتابع: في حال وجود مكافأة للتابع؛ يجب الإفصاح عنها باختيار الحالة الوظيفية للتابع (طالب) من خلال أيقونة "بيانات التابعين"، ثم الانتقال إلى أيقونة "الإفصاح عن الدخل"، والضغط على "إضافة دخل"، واختيار نوع الدخل "غير ذلك"، ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي".