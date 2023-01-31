تعرف على شرط تسجيل الطالب الجامعي كمستقل في #حساب_المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للفرد المستقل التسجيل في البرنامج، مع ضرورة إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن، أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد، أو تعريف سكن من قطاع عسكري- حكومي- خاص) وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة "إيجار" دون الحاجة لإرفاق مستند.