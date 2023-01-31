“#الغذاء_والدواء”رداً على مقطع روي الخضروات والفاكهة بمياه الصرف الصحي: نجري 3 فحوصات في بلد المنشأ #عاجل

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن الخضراوات والفواكه المستوردة والمتوفرة بالأسواق السعودية، تخضع لثلاثة فحوصات دقيقة، للتأكد من خلوها من المبيدات.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، بشأن مقطع متداول لنقيب الفلاحين في مصر يشير إلى ري الفواكه والخضروات بمياه الصرف الصحي ، وتعتبر مسرطنة، أنها تقوم بفحص الخضراوات والفواكه في بلد المنشأ وفي مختبراتها، للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات والبكتيريا.

وتابعت :"كما تتحقق الهيئة في منافذ الدخول، من مطابقة المنتجات المستوردة للوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة بالمملكة".