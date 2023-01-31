توضيح من “#الجوازات” بشأن مدى إمكانية تجديد “#جواز_السفر” قبل انتهاء صلاحيته

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد السفر قبل شهور من انتهاء صلاحيته.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أنه أصبح بإمكان المواطنين تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.
شروط تجديد جواز السفر
- وجود جواز سفر للمواطن المراد تجديد جواز السفر له.
- سداد رسوم تجديد الجواز.
- سداد المخالفات المرورية المسجلة على المواطن المراد تجديد الجواز له إن وجدت.
- وجود بصمة وصورة للمواطن/ المواطنة المراد التجديد له.
- تواجد المواطن المراد التجديد له داخل الأراضي السعودية أتناء طلب التجديد.
- يمكن تجديد الجواز لأحد أفراد الأسرة لمن هم أقل من 21 عاما فقط، بينما يستطيع المستخدم تنفيذ الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر في حال تجاوزه 21 عامًا.
- يمكن تجديد الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز أقل من 21 عاما
- إذا كان عمر صاحب الجواز 21 عاما أو أكبر يمكن اختيار مدة الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات
- يشترط وجود هوية وطنية لأفراد الأسرة من عمر 12 إلى أقل من 21 عامًا