توضيح من “#الجوازات” بشأن مدى إمكانية تجديد “#جواز_السفر” قبل انتهاء صلاحيته

أوضحت المديرية العامة للجوازات مدى إمكانية تجديد السفر قبل شهور من انتهاء صلاحيته.

وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على "تويتر"، أنه أصبح بإمكان المواطنين تجديد جواز السفر عبر منصة أبشر دون النظر للمدة المتبقية في صلاحية الجواز.

شروط تجديد جواز السفر