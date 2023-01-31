أمطار وبرد ورياح وسحب رعدية.. #الأرصاد تنبه سكان #رفحاء و #جازان

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيه لسكان رفحاء وجازان من هطول أمطار وبرد وسحب رعدية حتى المساء.

هطول أمطار على محافظة رفحاء

وهطلت اليوم، أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد على محافظة رفحاء وعدد من المراكز التابعة لها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلَها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان

ونبّه المركز من تكون سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على محافظتي الدرب، وبيش.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الثالثة مساءً.

هطول امطار رعدية غزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية،الجوف،تبوك يمتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة،حائل،القصيم والرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية,في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة,كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق.