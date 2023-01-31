مستوطن يحمل رشاشاً يقتحم مدرسة في #نابلس ويثير الذعر في نفوس الطلاب

اقتحم مستوطن يحمل رشاشاً مدرسة في مدينة نابلس بالضفة الغربية مما أثار الذعر في نفوس الطلاب.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن المستوطنين نفذوا سلسلة من الاعتداءات على مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ومنها اقتحام مستوطن لمدرسة في نابلس، مما خلق حالة من الخوف والهلع في صفوف الطلبة.

كما اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل انتشارها المكثف في مدينة القدس المحتلة.

وفي السياق ذاته، أعطب مستوطنون مركبات فلسطينية في مدينة البيرة، وكتبوا شعارات عنصرية معادية للفلسطينيين.