تداول مقطع لثيران سائبة في شوارع #مكة.. ومطالبات بتدخل “#البيئة” #عاجل

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ثيران هائجة وهي تركض في شوارع مكة من دون وقوع إصابات.

وأدى ذلك إلى تعطل سير المركبات ، كما أثارت الخوف بسبب اقترابها من المحال التجارية في حي النورية، وسط مطالبة بالسيطرة عليها ومحاسبة مالكها.

وفي هذا السياق، قال المهتم بالحياة الفطرية والناطق باسم جمعية "رحمة" للرفق بالحيوان حمزة الغامدي لـ"العربية "، "قد تتسبب المواشي السائبة داخل النطاق العمراني في حوادث خطيرة قد تصل حتى إزهاق الأرواح البشرية أو الإضرار بالممتلكات الخاصة والعامة.

ودعا وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى فرض غرامات مالية على ملاك المواشي السائبة تصل إلى 10 آلاف ريال".