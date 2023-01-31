الصين تقترح إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول الخليج

ذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، أن الوزير الجديد تشين قانغ، أبدى رغبته في تقوية الروابط الاقتصادية مع المملكة ، وعمل منطقة تجارة حرة بين الصين ومنطقة الخليج في "أقرب وقت ممكن".

جاء اقتراح تشين، الذي تم تعيينه في هذا المنصب مؤخرا، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي قال فيها أيضا إن الصين تكن تقديرا كبيرا لدعم المملكة القوي والراسخ في ما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمصالح الصينية الأساسية.

وقال إنه يتعين على الجانبين توسيع نطاق التعاون بشكل أكبر في الاقتصاد والتجارة والطاقة والبنية التحتية والاستثمار والخدمات المالية والتكنولوجيا الفائقة.

وقال الأمير "بن فرحان" ، إن السعودية تعتبر العلاقات مع الصين ركيزة أساسية للعلاقات الخارجية، وإن السعودية تحترم تماما مبدأ الصين الواحدة، بحسب بيان وزارة الخارجية الصينية.