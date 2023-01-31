بينهم مقيمان سودانيان.. ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة بسبب الرعي في أماكن محظورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 9 مخالفين لنظام البيئة، 7 مواطنين، ومقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 161 متنًا من الإبل، و35 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي، داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبيناً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، على الرقم "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.