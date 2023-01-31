الدولار يرتفع قبل اجتماع #المركزي_الأمريكي

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء قبل سلسلة متوقعة من قرارات البنوك المركزية لكنه ظل في طريقه نحو تسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي.

ومن المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يوم الخميس.

ولم تجد العملات توجها محددا تتبعه خلال الليل، فقد تراجع اليورو أمام الدولار في التعاملات المبكرة في أوروبا وانخفض في أحدث تداولات 0.41 بالمئة إلى 1.081 دولار.

لكن اليورو يظل مرتفعا بأكثر من 0.8 بالمئة خلال الشهر ويحوم حول ذروة تسعة أشهر بعد أن منح تراجع أسعار الطاقة اقتصاد منطقة اليورو مساحة تحرك.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات 0.31 بالمئة مسجلا 102.56 اليوم الثلاثاء.

لكنه لا يزال منخفضا بنسبة 0.9 بالمئة لشهر يناير كانون الثاني بأكمله بما يعني أنه يتجه لتسجيل رابع خسارة شهرية على التوالي إذ تراجع 11 بالمئة منذ وصل لذروة 20 عاما في أواخر سبتمبر.

ونزل الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.29 بالمئة مسجلا 1.231 دولار لكنه في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي.

وارتفع الين الياباني 0.1 بالمئة مسجلا 130.34 للدولار وفي طريقه لتسجيل زيادة للشهر الثالث على التوالي مع توقع الأسواق تغيرا في السياسة النقدية بالبلاد.

وهبط الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.74 بالمئة إلى 0.701 دولار أمريكي كما هبط الدولار النيوزيلندي أيضا 0.63 بالمئة مسجلا 0.643 دولار أمريكي.