طاقة إحدى شركات #صندوق_الاستثمارات_العامة تستحوذ على #المنصوري الإماراتية

استحوذت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" على 100% من أسهم شركة المنصوري للخدمات البترولية، بهدف التوسع في مجال خدمات الآبار.

وقالت شركة طاقة، في بيان، إن تمويل عملية الاستحواذ جاء من خلال زيادة رأس مال الشركة من قبل المساهمين الرئيسيين الحاليين، ولم تكشف عن القيمة الإجمالية للصفقة.

وعملت إتش إس بي سي السعودية وشركة وايت آند كيس مستشارًا لشركة طاقة في عملية الاستحواذ، بينما كان مستشار شركة المنصوري لخدمات البترول، غولدمان ساكس وكليد آند كلو.

يستهدف الاستحواذ تكوين شركة متخصصة في خدمات الآبار، وسيبقى مقرها في الظهرات في السعودية.

سيصل عدد موظفي شركة طاقة السعودية عقب ذلك الاستحواذ إلى 5500 موظف يعملون في 20 دولة، بحسب بيان طاقة.

وتأسست شركة المنصوري لخدمات البترول في أبو ظبي عام 1977.

كما تقدم خدمات متكاملة في مجال الطاقة من خلال خطوط الأعمال، بما في ذلك اختبار الآبار والأنابيب الملفوفة والتحفيز والفحص.

يعمل لدى الشركة أكثر من 3700 موظف في 14 دولة ولديها علاقات مع شركات النفط الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتأسست "طاقة" في السعودية عام 2003، وهي شركة خدمات آبار تقدم منتجات وحلولاً لصناعة الطاقة.

وطاقة هي شركة مساهمة سعودية معتمدة من وزارة البترول والثروة المعدنية. يمتلك صندوق الاستثمارات العامة 45.79% من "طاقة"، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 54.21% مملوكة بشكل جماعي للهيئات الحكومية والشركات المساهمة وعدد من المستثمرين من القطاع الخاص والصناعي يمثلون شريحة من المجتمع الصناعي السعودي.

وتتمثل النشاطات الأساسية للشركة والشركات التابعة لها في القيام بالصناعات والخدمات المتعلقة بالصناعة البترولية والمعدنية والبتروكيميائية والكهربائية وتحلية المياه مباشرة.

تمتلك الشركة حفارات بحرية ثقيلة قادرة على الحفر في مياه الخليج، ومنصة بحرية ذاتية الدفع متعددة الأغراض لخدمات آبار النفط.