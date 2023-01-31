“عناية مركزة بسبب دور برد”.. هل تراجعت مناعة الأطفال في وقتنا الحالي؟ (فيديو) #عاجل

كشف الدكتور وليد القاضي، استشاري طب الأسرة، عن حقيقة ما يتردد عن ضعف المناعة الخاصة بالأطفال خلال الفترة الحالية، لدرجة تستدعى دخولهم العناية المركزة بسبب أدوار البرد والإنفلونزا.

وقال "القاضي" في مداخلة مع برنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية"، إن العناية أكثر من درجة، من بينها عناية بسيطة لمجرد المراقبة.

وأضاف: "رقمياً لم يختلف شيء كبير، مناعة أطفالنا كما هي دون تغيير، وما اختلف فقط هو زيادة تسليط الضوء عليها بصورة أكبر".

وشدد على أن المناعة تضعف لما تكثر الأمراض، مثل الإنيميا وفقر الدم، والسكري، والجفاف الشديد، أو تعرض الطفل لحرارة مرتفعة ولم يُعالج بشكل صحيح.