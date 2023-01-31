بريطانيا: الهجوم الروسي في #فوليدار‭ ‬لن يحقق تقدما

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء: إن هجوما روسيا جديدا كبيرا على بلدة فوليدار الأوكرانية يمكن أن يحقق مكاسب على المستوى المحلي، لكن ليس من المرجح أن يؤدي إلى تقدم عملياتي كبير.

وفي تحديث استخباراتي، أوضحت الوزارة أن روسيا تهاجم البلدة التي تشتهر بتعدين الفحم بقوة لا يقل قوامها عن لواء، وهي وحدة تتألف عادة من عدة آلاف من الجنود.

وجاء في التحديث أن "هناك احتمالا واقعيا أن تواصل روسيا تحقيق مكاسب محلية في القطاع. ومع ذلك، فمن المستبعد أن يكون لدى روسيا عدد كاف من القوات غير الملتزمة (بمهام) في المنطقة لتحقيق نجاح كبير من الناحية العملياتية".

وأضاف أن قادة القوات الروسية يحاولون على الأرجح "إطلاق محور تقدم جديد" في الأراضي الباقية تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك، وإزاحة القوات الأوكرانية عن باخموت إلى الشمال، وهو التركيز الرئيسي للجهود الهجومية الروسية منذ شهور.

تقع فوليدار في أقصى الطرف الجنوبي للجبهة الشرقية في أوكرانيا، وتشرف على خطوط السكك الحديدية التي تنقل الإمدادات إلى القوات الروسية على الجبهة الجنوبية المجاورة. وصدت أوكرانيا عدة هجمات روسية على البلدة منذ بدء الحرب.