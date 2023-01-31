“يسافر 7 مرات في السنة”.. #فؤاد_أنور: استبعاد #النصر لـ #حمد_الله قرار صحيح #عاجل

وصف فؤاد أنور، نجم الكرة السعودية، قرار إدارة النصر باستبعاد المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، في نوفمبر 2021، بأنه "صحيح".

وقال "أنور" خلال استضافته في برنامج "في المنتصف" على قناة "الإخبارية"، إن إدارة نادي النصر اتخذت القرار الصحيح باستبعاد "حمد الله"، بناءً على "أشياء اللي أنا أدري عنها، مش اللي بسمعها في الإعلام".

وأضاف لاعب الشباب والنصر السابق أن "مهاجم اتحاد جدة الحالي، كان خلال وجوده مع فريق النصر، يسافر 6 أو 7 مرات.. مرة أروح جيب زوجتي.. مرة ولدي.. الحين مع الاتحاد جايب زوجته وولاده هنا".