ديفيد_بيكهام يتناول حشرات ميتة

شارك ديفيد بيكهام جمهوره صوراً تظهر حبه للمأكولات الغريبة الغير مألوفة حيث يقوم عاشق الطعام بتجربة حشرات الـ" BUGS" خلال آخر رحلة له إلى العاصمة مكسيكو سيتي، وفي اطار ذلك، شارك ديفيد بيكهام حبه للمأكولات الغريبة يوم أمس الاثنين خلال رحلة إلى إحدى مدنه الخارجية المفضلة.

وحسبما رد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانيه، فإن لاعب خط وسط مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق موجود حاليًا في مكسيكو سيتي، حيث اختار تبني أحد تقاليد الطهي القديمة في المدينة أثناء زيارته لمطعم محلي.

وشارك ديفيد بيكهام البالغ من العمر 47 عامًا، عبر انستجرام صورًا من الجواكامولى الطازج، بودنغ الأرز، السالسا والسلطة، جنبًا إلى جنب مع وعاء من الحشرات الأقل شهية.