ترامب في تصريح صادم: أثق في #بوتين أكثر من المخابرات الأمريكية

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتصريح صادم حول رؤيته للمخابرات الأمريكية، مشيراً إلى أنه يثق في الرئيس الروسي فيلادمير بوتين أكثر من ثقته في هذه المخابرات.

وشارك "ترامب" على موقع التواصل الاجتماعي الذي يملكه "Truth Social"، مقالاً عن المسؤول السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تشارلز ماك غونيغال.

وقال الرئيس الأمريكي السابق تعليقاً على هذا المقال: "أذكر حينما سألني في هلسنكي أحد مراسلي الدرجة الثالثة، عمن أثق فيه أكثر، الرئيس الروسي بوتين، أم أصحاب الهمم الواهنة في الاستخبارات لدينا؟".

وأضاف: "كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا أشخاصاً سيئين حقاً، مثل جيمس كومي، ومكابي (الذي كانت زوجته تتلقى المساعدة من قبل هيلاري كلينتون عندما كانت قيد التحقيق!) وكذلك برينان، وبيتر سترزوك (الذي تعمل زوجته في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية)".

وواصل: "الآن أضف إلى هؤلاء ماك غونيغال وغيره من الحقراء إلى القائمة. فمن تختار، بوتين أم هؤلاء الفاشلين؟".

وتشارلز ماك غونيغال هو مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي، ويعد أحد الشخصيات البارزة في تحقيقات المكتب بشأن علاقات حملة "ترامب" مع روسيا قبل انتخابات 2016.

وقُبض على "غونيغال" مؤخرا، للاشتباه في ارتكابه عدد من الجرائم، بما في ذلك "العمل مع الأوليغارشية الروسية الخاضعة لعقوبات أمريكية".