قائد عسكري روسي: #أمريكا نشرت مرضاً بيولوجياً خطيراً في دولة عريبة

كشف مسؤول عسكري روسي عن نشر الولايات المتحدة الأمريكية مرضاً خطيراً في إحدى الدول العربية.

وقال قائد قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية، إيغور كيريلوف، إن الولايات المتحدة تسببت في مرض خطير داخل مصر عام 1977.

وأضاف وفقاً لما نقلته "روسيا اليوم": "حكومة الولايات المتحدة بذلت قصارى جهدها للتستر على مشاركة مختبراتها في تفشي (حمى الوادي المتصدع) في القاهرة عام 1977، ووقتها تدهور الوضع الوبائي للعدوى في مصر، وتم تسجيل أمراض جديدة لم تكن مألوفة في القاهرة".

وواصل: "هذا المرض ظهر فجأة في مصر، نتيجة تمركز المعمل البيولوجي رقم 3 التابع للبحرية الأمريكية في مصر، وحينها تم العثور على 18 ألف شخص مصابا بهذا المرض الذي ظهر فجأة في مصر، وأظهرت التحاليل لاحقا لعينات من السكان أن العدد الإجمالي لأولئك الذين تعافوا كان حوالي 2 مليون شخص".

وأوضح أن هذا المرض تسبب في نزيف وتلف شديد في العين والجهاز العصبي، وأصبح الفيروس شديد الإمراض، يكاد يكون مساويا لفيروسات "الجدري" و"حمى ماربورغ ولاسا".

واختتم بقوله: "على الرغم من قاعدة الأدلة الموجودة حول الطبيعة المصطنعة لتفشي المرض، فإن القيادة الأمريكية فعلت كل شيء لإخفاء تورط المختبر في هذا الحادث".