تبدأ 30 أبريل.. تحديد ساعات القيادة وفترات الراحة لـ #سائقي_الحافلات

أعلنت الهيئة العامة للنقل، ساعات القيادة المسموح بها لسائقي حافلات النقل المتخصص، وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي.

و حددت الهيئة ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية المعتمدة بغض النظر عن عدد الحافلات المفوض بقيادتها، التي سيبدأ تطبيقها بتاريخ 10 شوال 1444هـ الموافق 30 أبريل 2023م بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق البرية، وتوفير بيئة نقل جيدة للسائقين داخل المملكة العربية السعودية، وبما يضمن الارتقاء بكفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشارت إلى أن ساعات القيادة اليومية تتكون من 9 ساعات كحد أقصى خلال 24 ساعة قابلة للتمديد إلى 10 ساعات مرتين أسبوعيًا، كما حددت الهيئة ساعات العمل الأسبوعية للسائقين بـ 56 ساعة كحد أقصى، وكذلك الإجمالي لساعات العمل المسموح بها خلال 14 يوم والمحدد بـ 90 ساعة عمل كحد أقصى، وفي جانب تخفيف العبء على السائقين فقد حددت الهيئة ساعات الراحة بـ 45 دقيقة لكل 4.5 ساعة قيادة، و 11 ساعة لكل 24 ساعة من القيادة، كما حددت فترات الراحة الأسبوعية بـ 45 ساعة راحة متصلة بحد أقصى 6 أيام عمل.

وشددت الهيئة على أهمية التزام السائقين بقواعد وضوابط ساعات القيادة والراحة اليومية والأسبوعية، وكذلك أهمية التزام المنشآت المرخصة بمزاولة أنشطة النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والنقل الدولي بمتابعة سائقيها ومدى التزامهم بذلك، لضمان الوصول إلى نموذج مثالي لتقديم الخدمات يرتقي لتطلعات المستفيدين ويحفز استخدام وسائل النقل العام.