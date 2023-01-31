دولة أوروبية تدعم ترشيح #أردوغان لجائزة #نوبل للسلام

أعلنت دولة أوروبية دعم ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام.

وقال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري، بيتر سيارتو، إن بلاده تؤيد ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لجائزة نوبل للسلام، لوساطته في المفاوضات بشأن أوكرانيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو: "تجربة الوساطة التركية في المفاوضات هي الوحيدة الناجحة حتى الآن، فبفضل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ظهرت صفقة الحبوب".

وواصل: "نطلب من تركيا مواصلة تجربة الوساطة"، مشيراً إلى ظهور مبادرة، جوهرها "حصول الرئيس أردوغان على جائزة نوبل للسلام"، لأن "التجربة الناجحة الوحيدة للوساطة في أوكرانيا مرتبطة باسمه"، وفق تعبيره.