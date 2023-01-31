واشنطن: دعم #السلطة_الفلسطينية و #أونروا بـ50 مليون دولار.. واتصالات “4G”

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه من المهم اتخاذ خطوات للتخلص من التصعيد بين الإسرائليين والفلسطينيين، في ظل أن أفق الأمل للفلسطينيين يتقلص، ما يتطلب تغير هذا الوضع.

وشدد "بلينكن" خلال لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم، على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم بحل الدولتين، كما أن الولايات المتحدة تريد توطيد العلاقات مع السلطة والشعب الفلسطيني.

وأوضح أن "الولايات المتحدة تعارض أي خطوات تقوض حل الدولتين، مثل توسيع المستوطنات وهدم البيوت"، مثمناً تصرف الرئيس الفلسطيني بمسؤولية خلال هذا الوقت الصعب.

وكشف عن التوصل إلى اتفاق لتقديم خدمات اتصالات "4G" للفلسطينيين، مع التعهد بتقديم 50 مليون دولار للسلطة الفلسطينية ووكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين "أونروا"، فضلاً عن العمل على فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.