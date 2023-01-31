اليمن : المليشيات الحوثية لم ولن تكن مشروعا للسلام المنشود

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، بقصر معاشيق ومعه عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جبرائيل فيناليس، وسفراء عدد من دول الاتحاد المعتمدين لدى اليمن.

وتطرق اللقاء الى مستجدات الوضع اليمني، والجهود الإقليمية والدولية لإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وخلال اللقاء رحب الرئيس بالسفراء الأوروبيين، واطلعهم على تطورات الوضع في الساحة المحلية، بما في ذلك جهود المجلس والحكومة على صعيد بناء مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية، وتأمين سبل العيش بمشاركة كافة المكونات الفاعلة في إدارة الدولة خلال المرحلة الانتقالية، المشمولة بإعلان نقل السلطة في البلاد.

وبارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والوسطاء الإقليميين والدوليين من أجل تجديد الهدنة الإنسانية والبناء عليها لتحقيق السلام الشامل والدائم والعادل الذي يلبي كافة التطلعات في التنمية والاستقرار، وبناء دولة القانون، والمواطنة المتساوية.

وقال الرئيس، إن مجلس القيادة الرئاسي، ما يزال على عهده الذي قطعه في خطاب القسم منذ اليوم الأول بأنه مجلس سلام، لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد معاد، مجددا التذكير بأن المليشيات الحوثية لم ولن تكن مشروعا للسلام المنشود في اليمن.

حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك.