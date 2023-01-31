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#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل
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الأخبار المحلية
#خادم_الحرمين_الشريفين يرأس جلسة #مجلس_الوزراء #عاجل
31 يناير 2023
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ترأس خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء.
صحيفة الوئام الالكترونية
الأخبار المحلية
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