“صفر مئوية”.. “#الأرصاد” يتوقع انخفاض في #درجات_الحرارة على عدة مناطق بالمملكة اليوم #عاجل

توقع محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل"، عودة الانخفاض في درجات الحرارة اليوم الأربعاء وحتى غد الخميس على عدة مناطق في المملكة.

وقال في مداخلة هاتفية بقناة "الإخبارية "، إنه من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى الصفر وحتى 4 درجات مئوية على تبوك والحدود الشمالية والجوف وبعض أجزاء من منطقة حائل.

كما توقع "العقيل" هطول أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض بنهاية الأسبوع مع معاودة درجة الحرارة انخفاضها بين 4-7 درجات مئوية.