ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 85 دولاراً للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية، ويرجع هذا الارتفاع بدعم من انخفاض الدولار وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتًا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 85.66 دولار للبرميل.

فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا أو 0.4 بالمئة إلى 79.21 دولار للبرميل، لتواصل مكاسب الجلسة السابقة التي بلغت نحو واحد بالمئة.

يأتي ذلك قبيل اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في إطار ما يعرف بأوبك+، المقرر له اليوم، إذ من المتوقع أن تقر الدول المنتجة أهدافها الحالية للإنتاج المتفق عليها في شهر نوفمبر الماضي، بحسب "رويترز".