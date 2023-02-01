شؤون #المسجد_النبوي ترفع جاهزيتها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة

رفعت وكالة شؤون المسجد النبوي جاهزيتها وجهودها استعدادًا للحالة المطرية المتوقعة على المدينة المنورة، وذلك حرصًا على سلامة الزوار والمصلين في المسجد النبوي، وسعيًا للارتقاء بمنظومة الأعمال والخدمات المقدمة.

وقد قامت بتكثيف جهودها وأعمالها، بتوزيع مكائن شفط المياه ومكائن الغسيل داخل المسجد وعلى سطحه وفي ساحاته، وتوزيع العمالة على المواقع المخصصة بأعداد كافية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، المدينة المنورة تمتد الى أجزاء من مناطق حائل، القصيم والرياض كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من تلك المناطق, ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان - الظهر- جبل اللوز ).