تعرف على #أسعار_الذهب قبل صدور قرارات #الاحتياطي_الأمريكي

تحرك الذهب داخل نطاق سعري ضيق، بانتظار قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" في وقت لاحق اليوم.

سعر الذهب

وكانت أسعار الذهب قد سجلت أمس، تراجعا، إلا أنها حققت مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

سعر الذهب في المعاملات الفورية

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1925.09 دولار للأوقية (الأونصة).

العقود الآجلة للذهب

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1940.50 دولار.

المعادن النفيسة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1008.62 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1647.17 دولار.