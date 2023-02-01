مجلس_الوزراء‬⁩ يُشيد بقمة #الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023

أشاد مجلس الوزراء في جلسته أمس الثلاثاء بمخرجات قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023م ‬⁩، التي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وافتتح أعمالها نيابة عنه -حفظه الله-، الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني ، بتنظيم من وزارة الحرس الوطني ممثلة بالشؤون الصحية خلال المدة من 3 - 4 رجب 1444هـ الموافق 25 - 26 يناير 2023م.

وركزت الإشادة على ماتضمنته القمة الطبية من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، ومناقشات ركزت في مجملها على مستجدات القطاع وسبل استثمار فرصه وتعزيز اتجاهاته؛ بما يرسخ مكانة المملكة الرائدة في هذا المجال، ويتماشى مع ⁧‫رؤية السعودية 2030‬⁩.

وتهدف قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2023م ‬⁩إلى تبادل المعارف بين قادة التقنية الحيوية حول العالم وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كفاعل رائد في مجال التقنية الحيوية الطبية وإيجاد فرص لعرض نماذج المبتكرين واستكشاف الفرص الاستثمارية وتمكين التقنية الحيوية الطبية في مواجهة التحديات الصحية العالمية ومناقشة التشريعات التنظيمية.

وتسعى القمة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني المبني على البحوث والمعرفة والصناعات البحثية، وإكمال مسيرة المبادرات الوطنية لتعزيز المنظومة التقنية الحيوية الطبية في المملكة.