” #البيئة” تحذر من استخدام #العجين في #تغذية_الحيوانات.. هذه أضرارها

حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة، من استخدام العجين في تغذية الحيوانات لتوفير الأعلاف.

وأوضح الطبيب البيطري، جهاد الخراز، أن بعض المربين يعتقدون أن العجين له دور في تسمين الحيوان ويغني عن استخدام الأعلاف، إلا أن هذا المفهوم خاطئ.

وأكد أن استخدام العجين في تغذية الحيوانات يؤدي إلى حدوث تلبكات معوية بالكرش والأمعاء وهزال وضعف النمو، مستشهدا على ذلك بإصابة إبل أحد المربين بالهزال والضعف والجرب والقراع بسبب الاعتماد على العجين في تغذيتها.

ونصح بالحرص على تقديم الأعلاف الجافة والمركزة مع الأملاح المعدنية والفيتامينات للحفاظ على صحة الحيوان، وتجنب إصابته بالأمراض.

يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أكدت أن استخدام الدقيق كمدخل علفي في صناعة الأعلاف أو لتغذية الماشية بشكل مباشر، يعتبر مخالفة وفق تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بنظام الزراعة ولائحته التنفيذية.