للعمل في #الرياض.. #وظائف_شاغرة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات، للعمل بمقر الهيئة بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول التحليلات المتقدمة.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، الرياضيات، العلوم الاكتوارية، الإحصاء) أو ما يعادلها.

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل البيانات.

خبرة في التحليلات واستخراج البيانات والإحصاءات والتعلم الآلي أو الخوارزميات.

معرفة وخبرة في البرمجة النصية باستخدام Python و SQL.

خبرة في ترجمة أهداف.

طريقة التقديم:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 1 فبراير 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).